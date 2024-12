Primacampania.it - Ischia: katana sotto al materasso, droga negli slip. 19enne arrestato dai Carabinieri

– Porto commerciale. Aliscafo appena attraccato. Normali controlli deiai passeggeri che scendono.Andrea Sirabella,di Casamicciola Terme già noto alle Forze dell’Ordine, appena mette piede a terra nota i militari ed accelera il passo cercando di sparire il prima possibile.Il suo fare, però, gli rende il tentativo vano perché idella Stazione dise ne accorgono e lo fermano. Lo identificano, poi decidono di perquisirlo. Ed in effetti scoprono chenascondeva 2 panetti di hashish del peso totale di 2 etti.La perquisizione è proseguita a casa dove ihanno scoperto,al, una pistola a salve ed una.Ilè stato tratto in arresto per detenzione dia fini di spaccio e detenzione illegale di armi e sarà tradotto in carcere.