Irene Grandi | Con i Festival di Amadeus c’è stato un tracollo della musica

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ail suo primo Tapiro d’orocarriera per le recenti dichiarazioni “poco sportive” sul suo secondo posto aldi Sanremo del 2000. «La canzone vincitrice era degli Avion Travel, nemmeno la ricordo, non s’è più sentita. Ma era evidente che avessi vinto io, i conti non tornavano», aveva detto la cantante al podcast Tintoria condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone.Intercettata a Genova da Valerio Staffelli,aggiunge: Secondo me sarei dovuta arrivare prima. Se uno faceva i conti dei voti.La cantante aveva anche dichiarato, riferendosi all’ex direttore artistico del, che «un tempo a Sanremo si mettevano insieme gusti eterogenei. Non come: quello non è gusto».