Palermotoday.it - Investita in via Falcone e Borsellino a Pescara, quindicenne muore ma il suo cuore batterà a Palermo

Leggi su Palermotoday.it

da un Suv all'uscita dalla scuola, in via, a, Sofia Di Dalmazi,abruzzese, non ce l'ha fatta. La studentessa è morta ieri nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente dello scorso 3.