Agi.it - Investita e uccisa da pirata della strada mentre spinge il passeggino. Arrestato l'autista

AGI - Una donna di 34 anni è morta dopo essere statada un camionstava attraversando lando ilsu cui c'erano i figli di un anno e mezzo. È successo intorno alle 9.30 in via Renato Serra all'incrocio con viale Scarampo a Milano. Il camionista, che era scappato dopo l'incidente, è stato rintracciato fuori Milano eper omicidiole. L'del camion nello svoltare a destra non si sarebbe reso contopresenzadonna.