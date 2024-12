Torinotoday.it - Investita da una bici a Voragno di Ceres, Rosangela Merlo è morta dopo quattro mesi e mezzo

Leggi su Torinotoday.it

Non ce l'ha fatta, la 67enne diche venneda un cicloamatore che viaggiava in discesa vicino casa sua, in borgata, lo scorso 22 luglio 2024. La donna ènella serata di lunedì 9 dicembre 2024, adall'accaduto, per le conseguenze.