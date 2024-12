Scuolalink.it - Interpelli per le supplenze docenti: ecco gli AVVISI [In aggiornamento]

Con l’anno scolastico 2024 appena iniziato, le Istituzioni Scolastiche iniziano a pubblicare sui propri siti istituzionali gliper le. Le scuole, come previsto dall’OM 88/2024, pubblicano gliquando le GPS sono esaurite e non si trovano candidati nelle graduatorie d’istituto o nelle scuole viciniorie. Questa procedura offre ail’opportunità di ottenere incarichi tramite interpello. La normativa di riferimento sugliper le2024 L’OM 88/2024, all’articolo 13, comma 23, stabilisce che, in caso di esaurimento delle graduatorie, le scuole devono pubblicare specificiper il reclutamento diabilitati o, in subordine, in possesso del titolo di studio richiesto. Glivengono pubblicati sia sui siti delle scuole che sugli Uffici Scolastici Territoriali.