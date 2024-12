Fanpage.it - Ingrid Tandrevold si ferma a tempo indeterminato: la campionessa di biathlon colpita da tachicardia

Leggi su Fanpage.it

del mondo in carica per le gare di sprint nel, la 28enne norvegeseha comunicato il proprio ritiro adalle gare a causa dei ripetuti attacchi di: "Come si è visto, è accaduto due volte in breve. Nulla mi impedirebbe di gareggiare ma mi fermo"