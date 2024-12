Feedpress.me - «Indagine di famiglia» in un film tutta la verità sulla vera storia degli Spada

Leggi su Feedpress.me

Un thriller poetico, dove ricerca dellae scoperta delle proprie radici diventano un pretesto per sottolineare l’importanza della memoria e della buona giustizia. A otto anni da «I Cantastorie», il regista pachinese Gian Paolo Cugno torna al cinema con «di», in sala da domani con Marconi Entertainment, in collaborazione con Officine UBU. Girato alternando il colore.