Messinatoday.it - Incidente tra moto e auto a Contesse, ragazza finisce in ospedale

Leggi su Messinatoday.it

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'avvenuto al villaggio Unrra nella zona di. Unaa bordo di unaper cause in corso di accertamento si è scontrata con un'nella strada che dalla nazionale conduce a mare. Per la donna, rimasta a terra ferita dopo il volo.