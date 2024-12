Salernotoday.it - Incidente mortale sul lavoro nell'avellinese: Angelo muore a 51 anni, lutto nel salernitano

E'Montemurro, l'operaio edile 51enne che ieri ha perso la vita mentre lavorava in un deposito. L'uomo, originario di Castiglione del Genovesi, per cause da accertare, è precipitato da un’altezza di circa tre metri: vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del.