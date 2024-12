Lanazione.it - Incidente in moto, un uomo in gravi condizioni

Siena, 11 dicembre 2024 – Gravesulla strada regionale 429 bis a San Gimignano. Undi 74 in sella alla suaè finito rovinosamente a terra. Le cause sono ancora in via di accertamento. Moltoledell’. Sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Misericordia di San Gimingnao. È stato però necessario attivare l’elisoccorso Pegaso 1, visto lemoltodell’. Ilciclista, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stato trasportato in elicottero al policlinico Le Scotte di Siena. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’