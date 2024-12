Ilrestodelcarlino.it - Il Sinclinale Camerte punta all’Unesco

La candidatura a patrimonio Unesco del paesaggio vitivinicolo del Verdicchio di Matelica nellae le opportunità di sviluppo dell’entroterra montano nel prossimo futuro sono stati i temi centrali della conviviale, organizzata dal Lions Club Matelica. Ospiti il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. Pieno il sostegno al progetto da parte di Castelli che lo ha ritenuto "coerente con la ricostruzione fisica dei fabbricati, essendo necessario il rilancio economico e sociale delle comunità". Per Acquaroli "il progetto è una sfida per il territorio e diventa sfida per la nostra regione".