Baritoday.it - Il Natale di Bari arriva sul grattacielo di Manhattan, icona del Capodanno a New York

Leggi su Baritoday.it

“Explore the Christmas Legend - Come to, Italy”. Cosìriappare ae in grande stile, questa volta sul celebre maxi schermo del One Times Square, l’iconiconoto in tutto il mondo per la discesa della sfera luminosa che segna ilnewese. Nel primo.