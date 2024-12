Sport.quotidiano.net - Il mercato. Altri tre ragazzi svedesi in prova al ’Bertoni’

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nuovi giocatoriinalla corte di mister Magrini: dopo i due 2005 che hanno fatto tappa sulle lastre qualche settimana fa, sono ‘sbarcati’ al Bertoni dell’Acquacalda, nelle scorse ore,treprovenienti dal nord Europa. Si tratta di un difensore centrale e di due centrocampisti. Come i giovani che li hanno preceduti si alleneranno per qualche giorno con Bianchi e compagni, nell’ottica di quel "calcio e turismo, di collegamento tra Svezia e Italia per i giocatori" voluto dalla nuova proprietà bianconera. Da vedere poi quale sarà il loro destino. "Ne arriveranno molti dalla Svezia e anche dapaesi – ha spiegato nei giorni scorsi il socio di maggioranza Patrick Englund –. Qualcuno potrà ottenere un posto in rosa, qualcun altro magari ritroverà gli stimoli giusti per proseguire la sua carriera altrove".