Forlitoday.it - Il concerto benefico di Natale di Forlì musica è per l'abbazia di San Marcuriale

Leggi su Forlitoday.it

In attesa del nuovo cartellone di eventi previsto per il 2025,è lieta di presentare il tradizionale grandi, un evento che promette di unire la magia dellanatalizia con un'importante iniziativa di solidarietà. L'appuntamento è fissato per sabato 21 dicembre.