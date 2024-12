Trevisotoday.it - Il Comune di Vittorio Veneto seleziona “nonni” per presidiare parchi e scuole

Leggi su Trevisotoday.it

L’Amministrazione Comunale di, in collaborazione con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, ha intrapreso un programma di reinserimento lavorativo degli anziani in alcune attività socialmente utili, non solo per chi le compie, ma anche per chi ne trarrà beneficio. C’è.