Bresciatoday.it - Il bimbo sta per nascere, riempie di botte la moglie incinta e picchia anche i carabinieri

Leggi su Bresciatoday.it

Un altro episodio di gravissima violenza sulle donne. Stavolta arriva dalla provincia di Mantova: nel comune di Moglia una ragazza di 21 anni, in stato di gravidanza, è statata dal marito di 36 anni. La richiesta d'aiuto al numero unico per le emergenze è scattata in piena notte, nei.