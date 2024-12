Agi.it - Il Bayer Leverkusen beffa l'Inter, 1-0 al 90esimo

AGI - Tanto equilibrio, quasi totale in Germania, ma l'esce sconfitta dalla sfida contro il, che conquista tre punti utili a scavalcare proprio i nerazzurri al secondo posto della maxi classifica della Champions League. Decisiva la rete al 90' di Mukiele, che al termine di una mischia all'no dell'areaista riesce a spingere comodamente in rete il pallone dell'1-0 finale. Primo gol subito e prima sconfitta europea per l', che al di là del pari alla prima giornata contro il Manchester City era sempre uscita vincitrice. Si fa vedere subito la squadra tedesca, dopo tre minuti, con il pallone di Frimpong per la girata di Tella che colpisce la traversa. Primi minuti di sprint da parte del, con l'che gradualmente alza il livello del suo possesso, trovando però gli avversari ben ordinati nella propria fase difensiva.