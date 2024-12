Iacometti | il governo lancia il piano salva-auto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilsarà pure latitante, come accusano le opposizioni, ma qualche risultato lo porta a casa. Ritiro delle procedure di licenziamento collettivo per 249 lavoratori e rinnovo del contratto di fornitura per altri 12 mesi. Questi i punti cardine dell'accordo raggiunto tra Stellantis e Trasnova durante l'incontro che si è svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati confederali e di categoria, i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali dove opera l'azienda dell'indotto. E il merito non è certo dei pellegrinaggi davanti ai cancelli delle fabbriche della nuova versione operaista di Elly Schlein, che ieri, insieme a sinistra e sindacati, ha dovuto ammettere a denti stretti che si tratta di «una buona notizia». L'intesa, ha spiegato il ministro Adolfo Urso, ovviamente soddisfatto del risultato, segna «l'inizio di un nuovo e fattivo percorso con Stellantis».