I gatti che vivono in appartamento vivono male?

Leggi su .com

La vita fra le mura domestiche non è indice di un’esperienza di vita inferiore per il gatto. Gli spazi esterni lo possono attrarre, non sono rari i casi in cui lo si può sorprendere a osservarli dalla finestra, ma la vita casalinga per un micio è appagante, e l’ambiente domestico è in grado di influenzare .L'articolo Ichein? proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.