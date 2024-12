Comingsoon.it - I Delitti del BarLume: Tre nuove storie dal 13 gennaio su Sky e NOW, ecco il trailer ufficiale

Leggi su Comingsoon.it

Le amate commedie a tinte gialle deideltornano dal 132025, per tre lunedì, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.i titoli, le trame, il cast e ildelle