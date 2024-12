.com - Guè annuncia tre live nei palazzetti, i biglietti

Leggi su .com

Guéle prime date del suotour 2025, che lo porterà neiLa leggenda dell’hip hop italiano Guécon un trailer sui suoi canali, le prime date del suotour 2025, che lo porterà nei. Ad accompagnarlo, due punte di diamante del rap: Artie 5ive (classe 2000, milanese, l’estate scorsa ha chiuso il suo primo featuring con Gué per il singolo Milano Testarossa, certificato oro), Rasty Kilo (classe 1988, romano, negli anni ha già collaborato con Gué in tracce come Bull Terrier o Italian Hustler). Oltre ad aprire i concerti con un proprio set i due artisti saranno anche parte dello show di Guè.Il 2025 promette di essere un anno speciale per Gué: oltre a vederlo a Sanremo (al fianco di Shablo con Tormento e Joshua) vedrà anche l’uscita del suo nuovo album, il decimo della sua carriera.