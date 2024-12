Ravennatoday.it - Grave scontro all'incrocio fra più veicoli: due feriti in ospedale

Leggi su Ravennatoday.it

Un violentofra piùha reso necessario il soccorso del 118 per tre. Tutto è avvenuto questa mattina all'tra via Bondi e via Di Vittorio, in zona Bassette. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, si sarebbe verificata la.