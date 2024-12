Gamberorosso.it - "Grandi Langhe diventa più inclusivo: spazio a tutti i vini piemontesi". Sergio Germano racconta le novità

Leggi su Gamberorosso.it

importanti per2025, la prima edizione firmata dal neo presidente del consorzio Barolo, Barbaresco, Alba,e Dogliani. In primis, ci sarà un allargamento alle altre denominazioni del Piemonte (grazie alla collaborazione con Piemonte Land of wine) con la presenza di più cantine rispetto al passato - 490 in totale - e, di conseguenza un incremento della superficie a disposizione. Ma non finisce qua. Per la prima volta, è prevista una sala per i giornalisti per assaggiare i campioni delle ultime annate in tranquillità (un po' come avviene nelle anteprime delle altre regioni). In attesa di testare il nuovo format nell'evento del 27 e 28 gennaio alle Officineriparazioni di Torino, abbiamo parlato del futuro e dei nuovi obiettivi della manifestazione con lo stesso