Ilrestodelcarlino.it - Gobbi prenota il biglietto per Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal giorno dopo le regionali scalpita per non lasciare alle statistiche le preferenze raccolte. Simoneè lì che aspetta, sintonizzato sulla diretta streaming che oggi, pochi minuti dopo mezzogiorno mostrerà le figure scelte da Michele de Pascale per la sua giunta. Se in quei volti comparirà Alice Parma,potràre ilper. Dopo le migliaia di preferenze incassate da Parma e Petitti,è arrivato a superare le 4.500, di cui 1.550 solo a Riccione. Un risultato che in altri periodi storici sarebbe valso, senza alcun dubbio, un pass per l’assemblea regionale. Nel 2020 Nadia Rossi venne eletta con 3.500 preferenze. Ma fino a ieri il risultato diera pane per chi mangia di statistica e poco altro, con le due consigliere già accomodate ae una coalizione a Riccione che non voleva sentire parlare di nuovi incarichi o rimpasti di giunta per riconoscere le preferenze avute da