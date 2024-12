Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo. Multato il Pescara, ’salvi’ i biancorossi

Nessuno squalificato e nessuna multa per il Rimini. Buone notizie, quindi, questa settimana dalche nel girone B ha fermato per un turno Sabbione della Lucchese, Celesia e Pellitteri del Campobasso, Mezzoni del Perugia, Gagliolo dell’Ascoli, De Marco e Pierozzi del, Valentini del Sestri Levante, Nador della Spal e Zoia della Vis Pesaro. Poi le ammende. Dovrà pagare 1.000 euro di multa ilper lancio di petardi da parte dei propri tifosi. Poi multate la Ternana (700 euro) e l’Arezzo (400 euro). Tra gli allenatori due giornate di squalifica a Gorgone della Lucchese. Nessuna squalifica, quindi, anche in casa Pineto con gli abruzzesi che sono reduci dalla sconfitta non esattamente leggera sul campo della Virtus Entella (4-1) e che vorranno riscattare venerdì sera davanti al proprio pubblico.