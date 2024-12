Reggiotoday.it - Giovani, digitale e territorio: incontro su come l'innovazione sociale può cambiare il futuro della città

Leggi su Reggiotoday.it

Si svolgerà sabato 13 dicembre, tra le 9,15 e le 13,30, all’Eu Corner di Reggio Calabria in il workshop curato dal team di Will Media e Carmelo Traina: co-fondatore di Visionary Days. Traina è un ingegnere che ha creato un movimento, in Italia, in grado di coinvolgere oltre 100 mila