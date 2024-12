Ilrestodelcarlino.it - Giocattoli pericolosi: il sequestro dei Nas nella Bassa Parmense. Multa per 5mila euro

Parma, 11 dicembre 2024 - Trombette giocattolo e candeline di compleanno pericolose sono state sequestrate dai Nas di Parma. È il bilancio di un’ispezione igienico-sanitaria in un negozio. Il controllo fa parte dell’operazione sicurezza per le feste di Natale, l’obiettivo è intercettare materiale potenzialmente pericoloso e immesso illegalmente sul mercato. All’interno dell’esercizio commerciale, i carabinieri hanno trovato e posto sottoamministrativo 49 candele per torte e 149 trombette giocattolo, per un valore commerciale complessivo di 500. Le candele risultavano prive di etichettatura con simboli o diciture obbligatorie per certificarne la sicurezza, mentre le trombette erano sprovviste della marcatura CE, elemento fondamentale per attestare la conformità dei prodotti agli standard di sicurezzapei.