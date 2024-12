Quotidiano.net - Gestione Coro della Sistina, condannati i tre imputati. La difesa: "Ma molte accuse cadute"

Leggi su Quotidiano.net

Con la condanna dei tre glitermina il processo sullafinanziaria delCappella musicale pontificia. Il Tribunale vaticano ha emesso ieri la sentenza di primo grado che condanna l’ex direttore monsignor Massimo Palombella a 3 anni e 2 mesi di reclusione, 9mila euro di multa e interdizione dai pubblici uffici per un tempo pari alla duratapena detentiva; l’ex direttore finanziario Michelangelo Nara 4 anni e 8 mesi di reclusione; 7mila euro di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici; alla moglie di Nar, Simona Rossi, 2 anni di reclusione, 5mila euro di multa e interdizione perpetua dai pubblici uffici.?Peculato, riciclaggio e truffa i principali capi di accusa a carico dei due ex vertici delresponsabile del servizio musicale nelle celebrazioni liturgiche in Vaticano.