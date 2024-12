Sbircialanotizia.it - Gemmato: “Stop multe no vax era tra gli impegni assunti”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il sottosegretario alla Salute risponde a Adnkronos Salute: "E' un provvedimento condiviso, annunciato, non ci vedo nulla di particolare " "Lodelleai no vax? Era una misura che avevamo già annunciato, un impegno mantenuto". Il sottosegretario alla Salute Marcello, a margine degli Stati generali della Fism (Federazione società medico-scientifiche italiane) in .