Foggiatoday.it - Furto d'auto a Manfredonia, scatta il tam-tam: "E' un mezzo per urgenza disabilità, aiutateci a trovarlo"

Leggi su Foggiatoday.it

E'to il tam-tam sui social per aiutare Angela a ritrovare la suavettura, rubata la scorsa notte ae fondamentale per le esigenze legate alladella figlia.Ilè avvenuto intorno alle 4.40, in zona 'Croce' a, dove è stata asportata una Kia.