Puntomagazine.it - Fuorigrotta: nasconde oltre 30 kg di sostanze stupefacenti. Un arresto della Polizia di Stato

Arre52enne napoletano per detenzione di droga: sequestrati 600 grammi di marijuana e 30 kg di hashish.Nel pomeriggio di ieri, ladiha tratto inper detenzione illecita diun 52enne napoletano con precedenti di, anche specifici.In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi all’uopo predisposti, in via delle Scuole Pie, hanno controllato due soggetti uno dei quali ètrovato in possesso di una sigaretta artigianale del tipo “spinello” contenente marijuana.Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso il controllo presso l’abitazione di quest’ultimo dove hanno rinvenuto 10 buste distessa sostanza per un peso di circa 600 grammi ed ancora circa 30 kg di hashish, suddiviso tra 56 panetti e 50 involucri.