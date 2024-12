Temporeale.info - Formia / Giornata internazionale dei Diritti Umani, l’iniziativa dei consiglieri Magliozzi, Carta, Villa e Arnone

Leggi su Temporeale.info

– Ieri, 10 dicembre, in tutto il mondo, si è celebrata la “Dichiarazione Universale dei”, unascritta dopo due guerre mondiali e 70 milioni di morti per dire basta a tutti gli atti di barbarie e spingere l’tà sulla via della pace. Per celebrare la ricorrenza, dunque, della “dei.L'articolodeideiTemporeale Quotidiano.