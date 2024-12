Ferraratoday.it - Fondazione Imoletta, un incontro per illustrare il Piano triennale d'investimento

Leggi su Ferraratoday.it

Nel pomeriggio di giovedì 12, alle 18.30, è in programma unnella sala conferenze della Camera di commercio in Largo Castello. A promuovere l'appuntamento è laassieme aEstense-Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUn'occasione per presentare.