Fanpage.it - Folgorata da scarica elettrica mentre fa le pulizie in un locale: morta a 38 anni dopo due mesi di agonia

Leggi su Fanpage.it

Mimma Faia di 38era ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Policlinico di Palermo. Lo scorso 5 ottobre era rimastastava lavorando in una trattoria in corso dei Mille. Lascia tre figli.