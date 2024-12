Liberoquotidiano.it - "Focus sul punto debole". Jannik Sinner, al via la preparazione a Dubai

Il 2025 è da preparare con anticipo, lavorando ai propri punti deboli. Come sta facendoin Qatar, che ad Abu Dhabi ha iniziato lain vista della prossima stagione, dopo aver presenziato (e sventolato la bandiera scacchi) all'ultimo GP di Yas Marina di F1 che ha chiuso la stagione, decretando il titolo Costruttori alla McLaren, vincitrice nella lotta contro la Ferrari. L'altoatesino si è poi goduto anche la serata di gala, dedicata ai Awards per i piloti di F2 e di F3. Questa settimana ha iniziato a lavorare in vista del 2025, lo sta facendo a, approfittando di strutture all'avanguardia e affiancato dal suo staff tecnico formato da Simone Vagnozzi (coach), Marco Panichi (preparatore atletico) e da Ulises Badio (fisioterapista). Darren Cahill è invece in Australia, pronto ad accogliere il resto del team quando gli Australian Open saranno ormai prossimi (12-26 gennaio).