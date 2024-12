Quotidiano.net - Flextronics si confronterà con casa madre, congelati esuberi

Leggi su Quotidiano.net

E' stata "congelata" la vertenza delladi Trieste e i relativi(a rischio 350 posti di lavoro di cui 273 diretti e 77 indiretti) in attesa che l'azienda interloquisca con la, la Corporation negli Stati Uniti. E' l'esito dell' incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma al quale hanno partecipato rappresentanti del ministero, ovviamente, dell'azienda, le organizzazioni sindacali, la Regione Fvg e Confindustria Alto Adriatico. Il tavolo si riunirà dunque nuovamente dopo la parentesi natalizia, a gennaio. Oggi, intanto, è stato anche illustrato il piano di FairaCap, il fondo tedesco che ha dichiarato di voler acquisire l'azienda per ristrutturarla.