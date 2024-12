Lanazione.it - Firenze, apre il nuovo ‘Charity Shop’ di Fondazione CR Firenze

, 11 dicembre 2024 -CRinaugurerà il 12 dicembre, a mezzogiorno, il suoCharity Shop che avrà sede nella ex Farmacia di Santa Maria Nuova. Un luogo a disposizione delle realtà del terzo settore in cerca di fondi per i propri progetti solidali mettendo a disposizione oggetti di vario tipo in cambio di donazioni. Le prime realtà ad essere ospitate sono laFoemina e laIstituto degli Innocenti ETS e, fra i vari oggetti che mettono a disposizione, ci sono anche i prodotti realizzati a mano dalle mamme accolte nelle strutture residenziali dell’Istituto degli Innocenti nell’ambito delle attività del laboratorio ‘Pro-Fili’. Saranno inoltre esposti prodotti donati dalle aziende del territorio e contribuirà alla messa a disposizione degli oggetti a favore del Charity Shop, anche l’associazione degli esercizi storici fiorentini con le proprie maestranze artistiche degli artigiani propri associati.