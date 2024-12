Lanazione.it - Fiorentina-Lask, i provvedimenti di viabilità

Firenze, 11 dicembre 2024 - Giovedì 12 dicembre torna allo stadio Franchi la Conference League con la partita. L’incontro inizierà alle 18.45. Su disposizione della Questura sarà istituita nella zona dello stadio una serie didi circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore cinque ore prima del fischio d’inizio. Inoltre dalle 15 previsto un divieto di transito anche pedonale nel controviale Fanti nel tratto viale dei Mille-via Carnesecchi, in via Duprè e via Mameli (entrambi nel tratto via Frusa-viale Fanti) con deroga per i veicoli a servizio dei disabili diretti in via Mameli e via Duprè.