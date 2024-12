Feedpress.me - Festa grande a Gela con il 10 e lotto: vinto un milione. La giocata? Appena un euro...

Leggi su Feedpress.me

in Sicilia con il 10e. Nell’ultimo concorso, la vincita più alta arriva da, in provincia di Caltanissetta, colpo da 1di– nella top 5 del 2024 – grazie a un 10, con unadi un solo. In regione si festeggia anche a Paternò, in provincia di Catania, con un 9 Oro da 50milae a Catania con un 9 da 20mila. L’ultimo concorso del 10e