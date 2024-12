Calcionews24.com - Farioli: «La Lazio sta facendo cose straordinarie, con Baroni ho tante cose in comune; divieto trasferta? Mi spiace molto»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Francesco, tecnico dell’Ajax, in conferenza stampa in vista della partita contro lain Europa League Francescoha parlato in conferenza stampa in vista della partita dell’Ajax in Europa League contro la. Di seguito le sue parole. GIOCARE CONTRO UN’ITALIANA – «Posso riconoscere qualche amico, è bello vederli. La .