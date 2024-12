Ilgiornale.it - "Fare fuori un Cero in modo mirato". Le prove che inchiodano Mangione: la malattia, l'intervento, il taccuino

Leggi su Ilgiornale.it

Spuntano nuove indiscrezioni in merito al 26enne incriminato per l’omicidio di Brian Thompston, ora in carcere in attesa dell’estradizione a New York. Il ragazzo soffriva di una rara patologia alla schiena