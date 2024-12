Fanpage.it - Fanno credere al parroco di avere una sorella malata e si fanno consegnare migliaia di euro: arrestati

Leggi su Fanpage.it

I carabinieri della Compagnia di Salò (Brescia) hanno arrestato un uomo e una donna di 31 anni per truffa aggravata in concorso. I due avrebbero fattoaldi Vobarno diunae, in questo modo, si sarebbero fattidi