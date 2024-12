Brindisireport.it - False attestazioni per ottenere i fondi regionali, in cinque rinviati a giudizio

Leggi su Brindisireport.it

BARI - Avrebbero truffato la Regione Puglia ottenendo finanziamenti per diverse centinaia di migliaia di euro, per buona parte a fondo perduto, destinati alla realizzazione di nuove imprese, presentando titoli scolastici fasulli. Per questo motivopersone, due del Brindisino e tre di.