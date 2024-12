Firenzetoday.it - Esplosione Calenzano, autobus senza gasolio: carico straordinario nella notte \ FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Sono arrivatii primi rifornimenti per i sistemi di stoccaggio del carburante per i bus di Autolinee Toscane, rimasti quasi a secco per la contemporanea indisponibilità didopo il drammatico incidente nel deposito Eni ae il successivo sciopero nell’impianto di.