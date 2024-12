Esplosione Calenzano, 5 morti. Parte indagine per omicidio colposo e lesioni

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –plurimo,colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e disastro: sono i reati ipotizzati dalla Procura di Prato con l’apertura del fascicolo disull’avvenuta nella mattinata di lunedì 9 dicembre nell’area di carico del deposito di carburanti Eni di(Firenze). Il procuratore Luca Tescaroli, che dirige le indagini, ha nominato tre medici legali che dovranno effettuare l’autopsia sulle salme delle cinque vittime (tre corpi sono stati recuperati sotto le macerie ieri mattina). Gli operai deceduti hanno tutti un nome e cognome ma solo uno è stato identificato ufficialmente: si tratta dell’autotrasportatore 51enne Vincenzo Martinelli, originario di Napoli ma da anni residente a Prato. Per le altre quattro vittime, anche loro autotrasportatori, l’identificazione appare al momento più complessa: Carmelo Corso, 57 anni, nato a Catania e anch’egli residente a Prato; Gerardo Pepe, 46 anni, nato in Germania da genitori italiani; Franco Cirielli, 46 anni, originario di Matera; Davide Baronti, 49 anni, nato ad Angera, provincia di Varese, ma cresciuto a Livorno, residente a Bientina, in provincia di Pisa.