ESCLUSIVA IN – Leverkusen Phillip Arens | Contro l’Inter la miglior difesa Calhanoglu addio scandalo

Leggi su Inter-news.it

perde la sua prima partita di Champions Leagueil Bayersubendo anche il primo gol. Il corrispondente da Londra, Alessandro Schiavone, ha realizzato un intervista a, giornalista della Bild che segue da vicino le vicende legate al club tedesco. Si aspettava di più dal? Forse troppo tattica e difensiva. È stata una vittoria di corto muso per il BayerIeri è stata la sesta vittoria consecutiva in Champions, Coppa di Germania e anche in Bundesliga. Io penso che ilstia tornando ai livello di un anno fa. La squadra ha perso solo due partite in questa stagione, peccato per quei cinque pareggi in Bundesliga. Penso che quella di ieri serasia stata laprestazione difensiva in questa stagione.ha fatto poco, nel primo tempo avuto solo quel colpo di testa di Frattesi.