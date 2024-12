Quotidiano.net - Enfinity Global chiude finanziamento da 165 milioni per impianti solari nel Lazio

, azienda del settore delle energie rinnovabili, ha chiuso unda 165di euro per la costruzione di trecon una capacità complessiva di 147 megawatt, nella regione. Glisaranno operativi entro il 2026 e l'energia prodotta sarà contrattualizzata attraverso accordi di acquisto di energia a lungo termine (Ppa) con un fornitore tecnologico internazionale. Ilè stato strutturato tramite un accordo di club deal con Ing e Rabobank come principali finanziatori. L'impatto ambientale di questi nuovi progetti si tradurrà in una riduzione di 79.500 tonnellate di emissioni di carbonio ogni anno, equivalenti alla rimozione di oltre 62.000 automobili dalle strade italiane. Durante il 2024,ha ottenuto complessivamente 865di euro in finanziamenti per sostenere lo sviluppo del suo portafoglio di 4,8 Gw di progetti fotovoltaici e di accumulo in Italia, inclusi 205 Mw digià operativi.