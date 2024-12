Ilgiorno.it - Emergenza truffe agli anziani. La lezione: "Ecco come evitarle"

Non cala l’, Comune, polizia locale e carabinieri a braccetto per una nuova iniziativa di sensibilizzazione e per un incontro pubblico già fissato per le 14.30 del prossimo 16 dicembre nei locali del Centro intergenerazionale. Sarà dedicato ancora una volta alla sensibilizzazione della cittadinanza, con particolare attenzione ai capelli d’argento e ai loro familiari. "Troppo spesso - così gli organizzatori - le fasce più fragili della popolazione si ritrovano a vivere situazioni di difficoltà. L’anziano che diventa vittima di una truffa subisce un danno economico e un profondo senso di smarrimento". A beneficio deglipresenti saranno “simulate” le situazioni di rischio, saranno presentati gli identikit dei truffatori più insidiosii falsi tecnici, falsi inviati di compagnie del gas o dell’energia elettrica in primis e saranno impartite nozioni sugli accorgimenti pratici da mettere in atto.