Sbircialanotizia.it - Egpa, una terapia indicata riduce utilizzo di corticosteroidi

Leggi su Sbircialanotizia.it

Tre fasi di evoluzione per la patologia causata da un'infiammazione eosinofila che colpisce vasi sanguigni e organi Nuove risposte concrete per l', acronimo di una malattia rara conosciuta sia come granulomatosi eosinofilica con poliangite sia come sindrome di Churg-Strauss, dal nome dei due scienziati che l'hanno scoperta nel 1951. Colpisce le pareti dei vasi sanguigni .